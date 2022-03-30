شاهد .. تزوجت محمود عبد العزيز عرفي وقامت بحرق سيارته هاجمت سهير رمزي وكشفت لغز وفاة سعاد حسني .. وصدمة بعد معرفة من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تزوجت محمود عبد العزيز عرفي وقامت بحرق سيارته هاجمت سهير رمزي وكشفت لغز وفاة سعاد حسني .. وصدمة بعد معرفة من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/31 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

زيزي مصطفى ولدت في نوفمبر عام 1943 بالقاهرة أسمها الحقيقي زينب عبد العال وبدأت نشاطها الفني في فترة الستينات كراقصة لتلفت أنظار المخرجين والمنتجين وتقتحم مجال السينما بعدة أعمال مميزة.

حياتها الشخصية تزوجت الراقصة زيزي مصطفى من شخص من خارج الوسط الفني يدعي هشام شلبي ويعتبر هشام الزوج السادس في حياتها وأنجبت منه ابنتها الوحيدة الفنانة منه شلبي قامت زيزي بأعتزال الرقص عندما طلبت منها ابنتها منه ترك الرقص بسبب معايرته أصدقاءها في المدرسة لها بأن أمها راقصة وما لا يعرفه الكثيرون أن زوج زيزي هو شقيق الأعلامية بوسي شلبي .

بعد أعتزالها أرتدت الحجاب لكنها لم تترك الفن وشاركت بعدد من الأعمال وهي مرتدية الحجاب حيث قامت بأداء العمرة 15 مرة وقامت بالحج مرتين كما أنها قامت بزيارة القدس لكنها وبعد 20 عام من الحجاب قامت بخلعه وأوضحت في أحد البرامج أن قرار خلع الحجاب جاء بقرار من طبيبها بعد تساقط شعرها وصداعها الدائم.

حلت الفنانة زيزي مصطفي ضيفة على برنامج بالالوان الطبيعية لتدلي بتصريحات لأول مرة حيث كشفت عن قصة حب عاشتها مع الفنان محمود عبد العزيز ووصفتها بأنه حب عمرها أستمرت أكثر من 5 سنوات.

نفت أن سبب عدم زواجهما هو غيرته الشديدة عليها ورفضت أن تحسم الجدل حول زواجهما قائلة تقدري تقولي تزوجنا عرفي أتهمت بحرق سيارة محمود عبد العزيز والنيابة أستدعتني وعندما ذهبت قال محمود لوكيل النيابة لماذا تم أستدعاء زيزي ولم يتم أستجوابها وما هي علاقتها بالحادث .

وأعلنت زيزي خلال لقاءها في برنامج بالألوان الطبيعية أن الإعلامية بوسي شلبي زوجة محمود عبد العزيز هي أيضا شقيقة زوجها هشام شلبي وعمه أبنتها منه وأنها رافقت محمود مع زوجتة في رحلة علاجه الأخيرة .

كما تحدثت خلال اللقاء عن صداقتها مع الفنانة سعاد حسني وزيارتها الأخيرة لها في لندن قبل رحيلها وأكدت زيزي أن سعاد حسني أنتحرت ولم تقتل لانها لم تتقبل زيادة وزنها أو شكلها الذي غيره المرض كما هاجمت سهير رمزي بعد أن خرجت بحديث عن الفن وفلوسها الحرام قائلة أما فلوس الفن حرام عايشة منها ليه لحد دلوقتي .