شاهد .. مباكلش من تلاجة أبوكي.. الإعلامية دعاء فاروق تصعق متابعة سخرت من وزنها الزائد وتلقنها درسا قاسياً لن تنساه أبداً !!

انت الان تتابع خبر مباكلش من تلاجة أبوكي.. الإعلامية دعاء فاروق تصعق متابعة سخرت من وزنها الزائد وتلقنها درسا قاسياً لن تنساه أبداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، متابعيها، على إنستجرام، بمقطع فيديو وهي تقلد اليوتيوبر صدفة جاد.

يأتي ذلك ردا على متابعة وصفت وزنها بالزائد بطريقة ساخرة تداولها الكثير من رواد "التواصل الاجتماعي".

وعلقت الإعلامية على مقطع الفيديو الذي صورته بواسطة "تيك توك" قائلة: "وده تقديرًا مني للمحتوى الجبار المبهر اللي قالته السيدة السكر اللي ردت علي أم حمودة (المتابعة).. تحية كبيرة لأحلى وأهم رد سمعته في حياتي.. لا هو الحقيقة أهم رد في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين لأي ست سئيلة (تقيلة) هتقولك في وشك بمنتهي الرخامة أنتي تخنتي، أنا مباكلش من تلاجة أبوكي يا أم حمودة تمام".

وتفاعل الكثير من متابعي الإعلامية دعاء فاروق على مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى التعليقات وكان منها: "أنتي سكر وعسل"، "حتى أنتي يا دودو"، "بصوت صدفة".