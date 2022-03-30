شاهد .. هكذا عبرت مي عز الدين بدون خجل وبكل جرأة عن اشتياقها لأحمد زاهر..ما قالته لا يُصدق !

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

عبرت الفنانة مى عز الدين عن اشتياقها للتمثيل مع الفنان أحمد زاهر من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام. ونشرت ‘مي’ صورة للفنان أحمد زاهر من خلال“ستورى”معلقة: "وحشتنى يا زاهر، كتيبة التمثيل إلى أنا فيها كان ناقصهم اتنين ويعلنوا الحرب. وتشارك الفنانة مى عز الدين في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “جزيرة غمام” من تأليف عبد الرحيم كمال ومن بطولة طارق لطفى،فتحى عبد الوهاب،مى عز الدين وغيرهم.

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