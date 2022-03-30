أخبار اليمن : المنتخبات الأفريقية الأكثر تأهلا إلى كأس العالم

المنتخبات الأفريقية الأكثر تأهلا إلى كأس العالمتأهلت منتخبات تونس، الكاميرون، المغرب، السنغال، غانا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما حسمت الدور الفاصل لصالحها خلال فعاليات الذهاب والإياب التى أقيمت على مدار الأجندة الدولية لشهر مارس.

ونجح منتخب تونس فى التأهل الى نهائيات كأس العالم، بعدما استطاع جلال القادرى المدير الفنى للفريق التأهل بنسور قرطاج على حساب مالي بعد انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبي ضد مالي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ونجح منتخبا تونس والمغرب في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بينما أخفق منتخبا مصر والجزائر في التأهل، بعد انتهاء مباريات الإياب للتصفيات المؤهلة مساء الثلاثاء.

اختتمت مساء أمس مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر شهر نوفمبر المقبل، والتي تحدد على إثرها المنتخبات الخمسة التي ستشارك في النسخة المقبلة.

ويعتبر منتخب الكاميرون صاحب الرقم القياسي في القارة السمراء في الوصول إلى المونديال حيث تأهل 8 مرات عن أعوام 1982-1990-1994-1998-2002-2010-2014-2022.

فيما يحتل 3 منتخبات الوصافة وهم نيجيريا والمغرب وتونس بعدما حسم كل منهم التأهل في 6 مرات، حيث صعد نسور نيجيريا الخضر للمونديال في أعوام، 1994-1998-2002-2010-2014-2018.

فيما تأهلت المغرب 6 مرات في أعوام، 1970-1986-1994-1998-2018-2022.

بينما وصلت تونس إلى المونديال في سنوات ، 1978-1998-2002-20006-2018-2022.

كما شاركت غانا والجزائر في كأس العالم 4 مرات لكل منهما حيث تأهلت النجوم السوداء في أعوام ، 2006-2010-2014-2022.

وصعدت الجزائر للمونيدال في سنوات ، 1982-1986-2010-2014.

بينما حسمت مصر صعودها للمونديال 3 مرات في أعوام ، 1934-1990-2018.

ويتساوى مع الفراعنة جنوب أفريقيا وكوت ديفوار والسنغال، حيث صعد منتخب الأولاد فى أعوام 1998-2002-2010.

فيما شاركت كوت ديفوار في المونديال 2006-2010-2014.

وأخيرا حسمت السنغال تأهلها للمرة الثالثة حيث صعدت في أعوام 2002-2018-2022.

