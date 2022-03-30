أخبار اليمن : 5 جرحى بنيران الجيش السعودي في شدا بصعدة

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5 جرحى بنيران الجيش السعودي في شدا بصعدة

أصيب 5 مواطنين اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة . 5 جرحى بنيران الجيش السعودي في شدا بصعدةأصيب 5 مواطنين اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة . وأكد مصدر طبي لوكالة سبأ، وصول 5 مدنيين جرحى إلى المستشفى الريفي في مديرية رازح، جراء إصابتهم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في مديرية شدا. وأشار المصدر إلى أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي مستمر على جميع المناطق الحدودية، خلف المئات من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

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