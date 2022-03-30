شاهد .. خمنوا من هذه الطفلة الجميلة.. أصبحت فنانة شهيرة دخلت عالم التمثيل في سن الخمسين !! .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر خمنوا من هذه الطفلة الجميلة.. أصبحت فنانة شهيرة دخلت عالم التمثيل في سن الخمسين !! .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

حتى وأن تأخر حلمك عن التحقق حتماً سيتحقق وترح به، ما عليك فقط سوى السعي، وهذا ما حدث مع هذه الفنانة الشهيرة التي تراها في الصورة وهي في سن الطفولة.

حيث كانت تحلم بدخول الفن، فلديها الموهبة ولكن ينقصها الفرصة، ولكن والدها منعها من البحث عن هذه الفرصة ورفض فكرة دخولها عالم الفن من الأساس، فكان يرى أن عليها المذاكرة والاجتهاد فقط.

صلت لمنصب مرموق في المجتمع، فأصبحت مديرة بنك إلا أنها لن تتنازل عن حلمها، ومع أول رصة لها للظهور أمام الكاميرا وافقت رغم أن دورها كان كومبارس صامت أمام أحمد زكي وهي في سن الخمسين.

إنها الفنانة القديرة ليلى عز العرب، والتي انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وحازت الصورة على إعجاب كل من شاهدها، وأجمعوا ان الفنانة ليلى عز العرب تغيرت ملامحها كثيرًا الآن،

وليس هناك أي شبه بينها الآن وبينما كانت طفلة صغيرة دلوعة.

ولدت ليلى عز العرب في 20 يناير 1948، وهي تبلغ من العمر 73 سنة، حصلت على بكالوريوس تجارة في يونيو 1967.

وليلى عز العرب هي حفيدة الشيخ أبو العلا بن محمد مكتشف كوكب الشرق أم كثوم.

كانت أصغر خريجة جامعية في مصر، وعملت في قطاع البنوك من 1968 وحتى عام 2005 وعملت كمديرة بنك.

ثم التحقت بمشروع تطوير سكك حديد مصر، لكنها استقالت بعد شهرتها في عالم الفن.

أدت ليلى عز العرب دورًا رئيسيًا في تجارب الأداء لمسلسل “الأصدقاء” الذي كان بطولة الفنانة صفية العمري، وبعد 7 سنوات شاركت في فيلم 1000 مبروك ومن بعده مسلسل الكبير أوي، ومن أبرز أعمالها: 1000 مبروك، المهرجان، أسماء، أهواك، أبو شنب، يوم مالوش لازمة، بالشمع الأحمر.