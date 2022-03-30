شاهد .. رانيا شاهين تنفجر غاضبة وجه هشام المليجي وتفضح سّراً خطيراً للغاية ظلّ مستوراً لمدة 6 سنوات !!

انت الان تتابع خبر رانيا شاهين تنفجر غاضبة وجه هشام المليجي وتفضح سّراً خطيراً للغاية ظلّ مستوراً لمدة 6 سنوات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

مؤخراً كانت قد تسببت تصريحات الفنان المصري هشام المليجي ضد زميلته وجارته الفنانة رانيا شاهين والتي قال فيها إنها تتدخل في حياته الشخصية بموجة ردّ عنيفة منها.

وقالت الفنانة شاهين إنه يعاني من اكتئاب بسبب عدم اشتراكه في أعمال جديدة، في غضبها الشديد.

رانيا كتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "حياة إيه يا هشام اللي أنا داخلة فيها، بلاش إزعاج، هي وصلت للدرجة دي، أنت بتشهر بيا حياتك إيه ده، ده أنا تاني مرة أكتب عنك من ٦ سنين وعمري مجبت سيرتك ع الفيس، لو عايز تشتهر ع قفايا، تبقي معرفتنيش كويس، عيب عليك أنت راجل كبير في السن وربنا يحفظنا من سوء الكبر، حسبنا الله ونعمة الوكيل".

وتابعت : "الراجل ده يا جماعة عمال يكلم أصحابي ويقول كلام كدب أنا مكتبتوش. أهو ده جاري المحترم".

هذا وكان قد طالب الفنان هشام المليجي؛ صديقته الفنانة رانيا شاهين بعدم التدخل في حياته مرة أخرى، حيث نشر عبر حسابه على "فيسبوك" تصريحات رانيا شاهين عنه في برنامج كلام الناس وعلق عليها: "يا أستاذة رانيا حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن .. وقلتي كلام مش حقيقي .. محدش طلب منك المساعدة ، وحضرتك مصممة تزعجيني .. من فضلك متجبيش سيرتي تاني في أي حوار أو مداخلة .. شكرا"