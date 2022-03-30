شاهد .. دون أدنى خجل وبكل جرأة .. غادة عبد الرازق تكشف عن التنازلات التي قدمتها لدخول المجال الفني.. لن تصدق ما فعلته !!

انت الان تتابع خبر دون أدنى خجل وبكل جرأة .. غادة عبد الرازق تكشف عن التنازلات التي قدمتها لدخول المجال الفني.. لن تصدق ما فعلته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال لقاء متلفز وبعد سؤالها عن تنازلاتها كانت كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن تنازل قدمته في سبيل ولوج المجال الفني في إحدى مقابلاتها التلفزيونية خلال الأيام الماضية.

وقالت الفنانة المصرية عن تنازلها في فترة بدايتها الفنية والمتمثل بتقديم أدوارالكومبارس دون أي خجل: "اعتمدت على نفسي في عمر العشرين، ورفض أهلي في البداية دخولي الوسط الفني، لكنني أصريت على ذلك، وظهرت في أدوار صغيرة، وكان أهلي ينادوني وقتها بالـ كومبارس".

وأما بخصوص أعمالها الفنية فقالت عبد الرازق إن: مسلسل الكابوس من أحلي المسلسلات التي عملت بها، والفن لا يرتبط بالجمال، بل بالموهبة، وإن كان الجمال هو المقياس لجلس الكثيرون في منازلهم دون عمل، وأنا من الفنانات اللاتي تملكن الجرأة بالاعتذار عن تقديم عمل لا يعجب الجمهور.

جاء ذلك خلال برنامج النجوم مع إيمان، الذي تقدمه الإعلامية إيمان بسيوني على قناة مساواة الفلسطينية إذ كشفت خلاله عن أسرار في حياتها الشخصية أذهلت المذيعة.