شاهد .. أخبار اعتزال الإعلامية لميس الحديدي بعد انفصالها يفجر صدمة محزنة بين الجمهور ! تفاصيل صادمة لما حدث !

انت الان تتابع خبر أخبار اعتزال الإعلامية لميس الحديدي بعد انفصالها يفجر صدمة محزنة بين الجمهور ! تفاصيل صادمة لما حدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

لماذا انفصلت لميس الحديدي عن عمرو أديب؟! لماذا اعتزلت الشاشة ؟! بهذه الطريقة واصلت شائعة الطلاق مطاردة الإعلامية المصرية الكبيرة لميس الحديدي وزوجها الإعلامي الكبير عمرو أديب صاحب برنامج الحكاية على قناة MBC مصر ذاهبة هذه المرة إلى ما هو أبعد من مجردّ الطلاق فقط.

إذ تتحدث الإشاعة التي أحزنت الجمهور وأبكتهم عن كون الطلاق الذي ضرب أساسات بيت الزوجية تبعه اعتزال من قبل الإعلامية المخضرمة صاحبة الإطلالة اليومية على شاشات التلفزة المصرية وهو الأمر الذي يظلّ حتى هذه اللحظة مجرد عملية تخييل وشائعة.

وجاء التداول في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد بعد تغريدة غريبة للحديدي قالت فيها:"سيذكرني قومي إذا جد جدهم و في الليله الظلماء.. يفتقد البدر" لكنها حتماً ليست مداعاةً لضجة بهذا الحجم.

وعن الإعلامية والصحفية لميس الحديدي فقد ولدت في القاهرة عام 1969 ووالدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري.

وهي متزوجة من الإعلامي عمرو أديب ولديها ابن وحيد هو نور الدين تخرجت لميس الحديدي من كلية السياسة والإقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة واتجهت للعمل الصحفي. كما حصلت على شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية.

بدأت لميس الحديدي حياتها المهنية في جريدة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الإقتصادية ثم انتقلت للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية منها برنامج "اتكلم"، برنامج "مانع وممنوع"، برنامج "الإختيار الأصعب"، برنامج "من قلب مصر" وبرنامج "فيش وتشبيه".