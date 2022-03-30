شاهد .. لعنة ندى الكامل تصيب طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.. والجمهور مصدوم ! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر لعنة ندى الكامل تصيب طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.. والجمهور مصدوم ! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد أزمات إنتاجية عدة بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي ومنتج فيلم عودة طاقية الإخفا، قرر المنتج يوسف حسن يوسف استبعاد الفيشاوي.

وكان الفيشاوي قد تعاقد على القيام ببطولة الفيلم، في أغسطس/آب الماضي، وعبّر في أكثر من مناسبة عن حماسته للعمل. إلا أنه مع بدء التحضيرات الفعلية، ظهرت إلى العلن خلافات بينه وبين المنتج، وتأجل انطلاق التصوير حوالي أربعة أشهر في محاولة للوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين.

وقالت مصادر في الشركة المنتجة إن الخلافات كانت بسبب تدخل الفيشاوي في كل تفاصيل العمل ومحاولته التحكم في اختيار الممثلين وهو ما رفصه من المنتج، ليؤكد الأحد في بيان إعلامي، أنه استبعد أحمد الفيشاوي نهائياً.

وجاء في البيان أن المنتج بدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلم "عودة طاقية الإخفاء" مؤكداً أن البروفات الخاصة بالاستعدادات النهائية لتصوير الفيلم تسير على بشكل جيد.

وعلق متابع ساخرا على استبعاد الفيشاوي من بطولة الفيلم بالقول" لعنة ندى الكامل فيما رد آخر قائلاً: "انتقام إلهي.

فيلم «عودة طاقة الإخفا» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة نانسي صلاح، ومحمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» والفنانة ليلى عز العرب ومحمود الليثي وتوني ماهر وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف، ومن إخراج رامي رزق الله.

يذكر أنّ الفنان أحمد الفيشاوي انفصل عن زوجته ندى الكامل، نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، حيث كشفت الأخيرة عن الانفصال بشكلٍ مفاجئ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».