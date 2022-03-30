شاهد .. زوجة الحاج متولي.. تبرأت من زوجها أمام الجميع وحلقت شعر ابنتها حتى لا تعمل بالفن !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الحاج متولي.. تبرأت من زوجها أمام الجميع وحلقت شعر ابنتها حتى لا تعمل بالفن !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

فادية عبد الغني واحدة من أبرز فنانات الدراما، حيث أنها تستطيع أن تجسد أي شخصية تقوم بها بسبب موهبتها الكبيرة.

اسمها الحقيقي فادية عبد الغني حسن شلبي من مواليد محافظة الإسماعيلية 26 ديسمبر عام 1956، تنتمي لأسرة بسيطة ملتزمة فوالدها كان يعمل مدرس في اللغة العربية ووالدتها كانت تعمل طبيبة نساء ولديها ثلاثة أشقاء وهم أحمد طبيب نساء ومحمد مهندس بترول ويقيم بالإمارات برفقة عائلته ومحمود ضابط في القوات المسلحة.

اكتشفها المخرج عمر بدر الدين وقدمها في أحد الأعمال الدينية ولكنها لم تلفت الأنظار لذلك قررت الالتحاق بالمعهد العالي للتمثيل، حيث أنها تمتلك الموهبة الفنية ولكنها بحاجة إلى الدراسة وهو ما فعلته وتخرجت من معهد السينما قسم التمثيل عام 1984.

قدمت العديد من المسلسلات وأبرزها، سوق العصر، المال والبنون، عائلة الحاج متولي، دلع بنات، طريق الاحلام، على الزيبق، السبنسة، لن أخضع لرجل، السيرة الهلالية، فارس ظهر الخيل، العمة نور، حرب الجواسيس، عابد كرمان، ابن النظام.

تبرأت فادية عبد الغني من زوجها وذلك بعد اتهامه في قضية نصب شهيرة، وتم بالفعل إلقاء القبض عليه عام 2006 في قضية نصب على صاحب معرض سيارات بمبلغ 160 ألف جنيه، كما أتهم في قضية تحرير إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه ولم يسدد قيمته في الوقت المحدد، كما تبين أن عليه قضايا وأحكاما مدتها 12 عاماً وقررت الانفصال عنه وتبرأت منه بعد زواج دام 38 عاماً أثمر عن ابن وابنة وهما "محمد وسارة" ونجحت في استكمال حياتها الشخصية والفنية بمفردها والوصول إلى بر الآمان.

تزوجت ابنتها سارة من الفنان شريف خيري نجل الفنان محمد خيري وأنجبت منه ابن وابنة، وتداولت بعض التقارير الصحفية أنها رفضت دخول ابنتها مجال التمثيل وأجبرتها على ارتداء الحجاب وقامت بقص جزء من شعرها حتى لا تفكر مرة آخرى في خوض تجربة التمثيل وذلك أثناء مرحلة دراستها.

كشفت "عبد الغني" خلال لقاء تليفزيوني، إنها رفضت التمثيل أمام أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير" بسبب أحد المشاهد في الفيلم وهو المشهد التي قامت بتجسيده بعد اعتذارها عنه الفنانة لبلبة قائلة :"كان فيه مشهد حلم في الفيلم ما ينفعش أعمله، كان صعب، مش مسألة أخلاقية، لكن المسألة إن الناس مش متعودة على كده".