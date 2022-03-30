شاهد .. هل حقاً نانسي عجرم لم تصلِ لله ركعة واحدة طوال حياتها؟! صورة مُسربة فضحت كلّ المستور والمخفي !! (اتفرج)

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انت الان تتابع خبر هل حقاً نانسي عجرم لم تصلِ لله ركعة واحدة طوال حياتها؟! صورة مُسربة فضحت كلّ المستور والمخفي !! (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)
على خلاف ما هو متعارف عن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كونها لم تصلِّ لله ركعة واحدة طوال حياتها ظهرت الفنانة في صور نادرة وهي في الكنيسة تصلي وتؤدي طقوسها الدينية.
ومن بين هذه الصور النادرة صورة أظهرت الفنانة وهي في الكنيسة بعد أداء قداس الفصح في الديانة المسيحة رفقة طفلتها "وفقاً لمصادر إعلامية" هو ما ينافي ما تعارف عليه الناس عن طبيعة الحياة الدينية للفنانة.
وتزوجت في عام 2008 في قبرص زواجًا مدنيًا من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا».
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