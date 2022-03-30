شاهد .. هبة قطب تهدد زوجها على الهواء مباشر بسبب ما فعله بها.. اتفرج رد فعل عمرو الليثي المفاجئ ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هبة قطب تهدد زوجها على الهواء مباشر بسبب ما فعله بها.. اتفرج رد فعل عمرو الليثي المفاجئ ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قالت الدكتورة هبه قطب، استشاري العلاقات الأسرية، بشكل ساخر إنها لن نسمح بأن يتزوج زوجها عليها لافتة إلى أنها تفضل أن يعرف زوجها عليها واحدة ولا يتزوجها.

وأضافت “قطب”، خلال لقائها ببرنامج “بوضوح”، المذاع على فضائية “الحياة”: “جوزي لو عرف عليا واحدة هيخش النار، إنما لو اتجوز عليا أنا مش هستحمل.. ومش هيلحق عشان مش هيكون في عمره بقية”، حسب تعبيرها.

من ناحية أخرى، نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي عمرو الليثي، والدكتورة هبة قطب بسبب زوج خانته زوجته، ويرفض طلاقها حرصًا على أسرته، إلا أنه حاليًا تعرض لضغط نفسي من الأمر، ويفكر بالذهاب لطبيب نفساني.

وعلقت “قطب” – قائلة: “فكرة جيدة ذهابه لدكتور نفسي”، فقاطعها “الليثي”، “دكتور أيه ؟ ما يروح يطلقها”، فقالت: “إشمعنا لما الزوج بيخون مبيطلقش، طالما لديها رغبة حقيقية في عدم الرجوع للأمر فيمكن مسامحتها”.

فقال “الليثي”:، “ومن قالك إنه هيقدر يمارس معاها علاقة؟ وهو عارف أنها مارسته مع أحد غيره، هو يروح يطلقها”، فضحكت “قطب”، قائلة، “بردو، أنا مبحبش خراب البيوت”.