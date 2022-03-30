انت الان تتابع خبر قوة الشبه بين النجم حسين فهمي وإبنه الشاب الوسيم من زوجته الأولى.. خطف عقول الفتيات بجماله الشديد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تعود إلى الثمانينات للفنان حسين فهمي مع ولديه محمود ونيرة من زيجته الأولى من السيدة نادية محرم. الصورة النادرة تبادلها النشطاء بكثرة بسبب غياب ولدي حسين فهمي من زيجته الأولى بالكامل عن الإعلام بينما الصحافة تركز على ابنته منة الله حسين فهمي من زوجته السابقة ميرفت أمين فقط.

يذكر أن حسين فهمي تزوج من السيدة نادية محرم فور تخرجه من معهد السينما ولكنهما انفصلا بعد انجاب طفلين. تعليقات النشطاء ركزت على أن ابني حسين فهمي لا يشبهانه أبداً ولم يأخذا منه سوى بعض الملامح البسيطة بعكس منة ابنة ميرفت أمين فما رأيكم، في حين أعتبر أخرون ان هناك شبه كبير بينهما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. قوة الشبه بين النجم حسين فهمي وإبنه الشاب الوسيم من زوجته الأولى.. خطف عقول الفتيات بجماله الشديد !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.