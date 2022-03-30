شاهد .. بعد ليلة دخلة شام الذهبي.. ظهور صادم لابنة النجمة أصالة نصري والجمهور يتساءل : حصل إيه للبنت ! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر بعد ليلة دخلة شام الذهبي.. ظهور صادم لابنة النجمة أصالة نصري والجمهور يتساءل : حصل إيه للبنت ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)
في اليوم التالي لدخلة شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري من زوجها بعد زفاف أسطوري انتشرت صورة لنجلة أصالة ظهرت فيها شاحبة الوجه وما جعل الوسط يتساءل عن وضعها الصحي حصل إيه للبنت ، ماله شاحبه، هو أنتي بخير ، مال وجهك مشحوب.
وفي الصورة ظهرت "شام" مع زوجها وهو يحتضنها وقد بدت علائم شحوب الوجه الذي لم تغادره ملامح السعادة.
ومع هذه الضجة والسؤال الدؤوب عن وضع الشابة الصحي أكدت مصادر طبية أن ذلك أمر طبيعي ولا يعد مرضاً وعلى الأغلب نتج عن طبيعة المكياج والمواد اللاصقة التي تستخدمها العروس عادة في زفها.
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