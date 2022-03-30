شاهد .. الفنانة اللبنانية ميريام فارس تُشعل الأنترنت بصدر مكشوف في اقوى إطلالة إغراء !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة جمهورها أحدث صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وتألقت ميريام فارس جريئة وجذابة مرتدية فستان بحمالات منقوش بالورود ومن الناحية الجمالية. واعتمدت علي مكياج ناعم ابراز جمال ملامحها، كما فضلت ترك شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها. ولكن اعاب متابعو ميريام اظهارها لجزء كبير من صدرها في الصور.

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