شاهد .. مصير مروع لليوتيوبر المصري ’’أحمد حسن‘‘ بعد إرتكابه فعل صادم برفقة فتاة !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر مصير مروع لليوتيوبر المصري ’’أحمد حسن‘‘ بعد إرتكابه فعل صادم برفقة فتاة !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/30 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تغريم اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، مبلغ مالي 20 ألف جنيه مصري، بعد ثبوت تهمة التحرش عليه، بفتاة عبر محادثات إلكترونية عبر واتساب.



وأثبتت التحريات، تورط اليوتيوبر أحمد حسن، في هذه التهمة، من خلال طلبه منها صور خاصة لها وزيارته في منزله الخاص، ومضايقتها بكلمات خارجة عن المألوف عبر محادثات بينهما على "واتساب".



وأوضحت التحريات، أن تعارف اليوتيوبر أحمد حسن بالفتاة، بدأ من خلال، إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير.



وكانت الفتاة قد أوضحت خلال مقطع فيديو متداول حينها، أنها شاهدت إعلان لليوتيوبر أحمد حسن جاء فيه: "محتاج بنت عمرها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير.. من تريد المشاركة ارسال الصور والعمر في رسالة".



ولفتت إلى أنه خلال حديثها معه: "تفاجأت بكلماته التي تعد تحرشا لفظيّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك".



ووجه أحمد حسن لها كلمات ذات دلالات إباحية، كما طالبها بأن تأتي إليه في فيلته قائلًا لها "هبسطك"