شاهد .. أنكشاف حجم الثروة الحقيقية للمدرب الشهير أحمد حسام ميدو.. الرقم خيالي و فاق كل التوقعات والخيال !؟

انت الان تتابع خبر أنكشاف حجم الثروة الحقيقية للمدرب الشهير أحمد حسام ميدو.. الرقم خيالي و فاق كل التوقعات والخيال !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أحمد حسام حسين عبد الحميد (من مواليد 23 فبراير 1983)، المعروف باسم ميدو، هو مدرب كرة قدم مصري. ومقدم تلفزيوني ومحلل ولاعب كرة قدم سابق.

ميدو بدأ مشواره مع الزمالك في مصر في عام 1999. انتقل لنادي جنت في بلجيكا في عام 2000، حيث فاز بجائزة حذاء الأبنوس. أدى ذلك إلى انتقاله إلى الفريق الهولندي أياكس في عام 2001 قم التحق بسيلتا فيجو على سبيل الإعارة في عام 2003.

الوجهة المقبلة كانت مرسيليا في فرنسا وتركها بعد ذلك لينتقل للفريق الإيطالي روما في عام 2004. انضم إلى الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا في عام 2005 وفي نهاية المطاف انضم إلى النادي بشكل دائم في عام 2006.

ترك ميدو النادي في 2007 للانضمام إلى ميدلزبره، ثم انضم بعد ذلك إلى ويجان أثليتيك، الزمالك، وست هام يونايتد وأياكس على سبيل الإعارة. في عام 2011، عاد إلى الزمالك قبل الانضمام إلى بارنسلي في عام 2012.

كما لعب ميدو لصالح منتخب مصر 51 مرة، وسجل 20 هدفا. اعتزل ميدو كرة القدم في يونيو 2013.

ثروته

تبلغ ثروة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق طبقا لآخر احصاء أجرته المجلة الأمريكية الاقتصادية حوالى 60 مليون دولار أى ما يعادل تقريباً 360 مليون جنيه مصرى، لافتة إلى أن أكثر لاعب عربى جمع أموالاً من كرة القدم هو أحمد حسام ميدو، في الوقت الذي أكد فيه ميدو أنه لا يعرف تحديداً مقدار ثروته، لأنه يمتلك العديد من الشركات التى تعمل فى مجال الإعلان والإعلام والحديد ومواد البناء وغيرها.

ويمتلك ميديو فيللا فاخرة بمدينة مارسيليا الفرنسية وشقة فخمة أيضاً فى العاصمة الإنجليزية لندن، منذ أن كان لاعبا في الأندية الأوروبية بالإضافة لامتلاكه سيارة فيرارى.

زوجته و قصة زواجهما

ميدو المدرب واللاعب، والأب والزوج، الذي لم يترك مناسبة إلا وأشار لزوجته يسرا الليثي، التي تظل تدعمه بكل خطوة، ولم يترك الأخير فرصة في حوار إلا وتحدث عن شريكة حياته، وزواجه منها.

فكان قرار زواج ميدو أشبه بالمفاجأة للوسط الرياضي، خاصة لصغر سنه، ولكونه ببداية حياته، إلا أن نظرات الإعجاب، التي تحولت لحب كانت الدافع القوي لتكليلها بالزواج.

أحمد حسام أكد أن زواجه لم يُعد له كثيرًا، بل تم بشكل سريع جدًا فاجئ الجميع من حوله، مشيرًا إلا أنه قابل زوجته للمرة الأولى بالنادي، وكان حينها يبلغ 18 عاما، ويلعب بالمنتخب الوطني، إلا أنه طلب منها رقم والدها للتعرف عليه، وبالفعل حدد له موعد.

فاجأت والدها بطلب الزواج، فكان عمرها 17 عاما، ولكنه وافق بالفعل هكذا أوضح اللاعب، في لقاء سابق له، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن حماه صُدم بطلبه، فرد عليه قائلًا: هسأل البنت وارجعلك ، ليرد ميدو على الفوار: لا هي موافقة، وأنا عاوز اتجوز على طول من غير خطوبة .

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أنه بالفعل تقدم يوم 17 يونيو، وتزوج يوم 29 يونيو، أي بعد 12 يوم فقط، الأمر الذي صدم المدعوين بالزفاف، ولكنه كان مُصرًا على الزواج والسفر على الفور لهولندا.