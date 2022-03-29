شاهد .. صدمة تجتاح الوسط الفني بعد أخبار زواج كاظم الساهر عقب وفاة زوجته الأولى بأيام .. والمفاجأة بهوية عروسته الجديدة وفارق العمر بينهما !! (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تجتاح الوسط الفني بعد أخبار زواج كاظم الساهر عقب وفاة زوجته الأولى بأيام .. والمفاجأة بهوية عروسته الجديدة وفارق العمر بينهما !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

القيصر كاظم الساهر عزف عن الزواج لأكثر من 20 عامًا، بعد أن تزوج مرة واحدة في حياته وهو في الـ21 من عُمره، واستمر زواجه من أم ولديه وسام وعمر سنوات طويلة اقتربت من الـ20 عامًا، حتى دبت خلافات بينهما انتهت بالانفصال.

استمر القيصر كاظم الساهر، يرفض الزواج لمدة طويلة حتى ظهر في صور مسربة مع شابة تونسية جميلة في حياته تدعى سارة قيل أنها المحظوظة التي ظفرت بقلب معشوق النساء في الوطن العربي.

وذكر حينها أنّ الصورة تم تسربيها للضغط على الساهر لإعلان قصة الحب التي سبق أن تحدّث عنها في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، لكن القيصر الذي كعادته يحيط كل ما يتعلّق بحياته الخاصة بالسرّية، التزم الصمت ولم يعلّق على الصورة.

كما اعتاد «الساهر» التكتّم التام على تفاصيل حياته الشخصية، لا تزال السرية تلحق بزوجته الجديدة، التي لم تظهر إلا بعض المعلومات حول حياتها.

فهي فتاة تونسية تدعى سارة وتبلغ من العمر 29 عاما، ولا تعمل في الوسط الفني، وسبق وانتشرت عدة صور تجمعها بالساهر قبل تأكيد خبر الزواج، بينما يبلغ كاظم الساهر من العمر 64 عاماً.

إحدى تلك الصور كانت تجلس بجواره كاظم وسط مجموعة من الأصدقاء ونجليه، وانتشرت صور آخرى وسط موجة من الصور لامرأة ثانية اعتقد البعض بأنها خطيبته، وهي امرأة تعمل بالمجال الإعلامي ومهندسة ديكور، تدعى سارة، لكنها مغربية.

وأعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، قبل حدود عشرة أيام وفاة زوجته السابقة السيدة عروب الساهر، والدة أبنائهما وسام وعمر.

ونعى الساهر زوجته عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: ”إنا لله وإنا اليه راجعون السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله الفاتحة“.

وانهالت رسائل التعازي من الجمهور، آملين أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يلهم أبناءها الصبر والسلوان.