شاهد .. متصل : إزاي بتصلي وتقري قرآن وتمثلي مشاهد جريئة ؟؟ الفنانة نادية الجندي صعقته بإجابة صادمة و غير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر متصل : إزاي بتصلي وتقري قرآن وتمثلي مشاهد جريئة ؟؟ الفنانة نادية الجندي صعقته بإجابة صادمة و غير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة نادية الجندي قبل أيام، بعيد ميلادها الـ76، والتي لقبت بـ«نجمة الجماهير»، وتربعت لفترة طويلة علي صدارة الاعمال الفنية، واستطاعت منافسة عدد كبير من نحوم السينما لسنوات طويلة.

واستطاعت نادية الجندي أن تكسر القاعدة التي تقول أن الفنانين الرجال هم أصحاب الايرادات، وأصبحت نجمة شباك وصاحبة أعلى الايرادات تنافس بقوه النجوم الرجال وتتفوق عليهم أحياناً.

وجمع لقاء قديم بين نادية الجندي وصفاء أبو السعود والتي وجهت لها سؤالاً مفاجئاً من أحد المتصلين جاء فيه: إزاي بتصلي وتقري قرآن وتمثلي مشاهد جريئة؟

وردت نادية الجندي على السؤال بشكر صاحبه الذي امتدحها لقدرتها على الحفاظ على جمالها، مشيرة بأنها لا ترى الفن حراماً، وبالتالي فإنها لا تقوم بما يتعارض مع قيامها بأداء الصلوات الخمس وقراءة القرآن.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.