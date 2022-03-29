شاهد .. ظهور صارخ يخطف القلوب لابنة الراحلة سعاد نصر.. اتفرج مدى جمالها.. والمفاجأة في هوية والدها الفنان الشهير !! (صور)

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ يخطف القلوب لابنة الراحلة سعاد نصر.. اتفرج مدى جمالها.. والمفاجأة في هوية والدها الفنان الشهير !! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

النجم محمد صبحي أقام احتفالية خاصة حملت عنوان 50 سنة فن كرم فيها أكثر من 120 مبدع من مبدعين مصر من الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون وعدد من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد الذي ساهموا في إبداعه.

وكان من ضمن المكرمين شريكته في النجاح الفنانة الراحلة سعاد نصر، لتتسلم ابنتها التكريم عنها في ظهور نادر لها.

وظهر واضحا الشبه بينها وبين والدتها الفنانة الراحلة.

أما والجها فهو الفنان الراحل أحمد عبد الوارث، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وشكلت الفنانة سعاد نصر ثنائيا فنيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي وخاصة في مسلسل "يوميات ونيس" الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات التي عرض فيها.

يذكر أن سعاد نصر توفيت إثر غيبوبة استمرت أكثر من عام، وذلك بعد حقن طبيب التخدير لها بجرعة زائدة خلال إجراء عملية شفط دهون أجرتها في ديسمبر 2005، وتوفيت بعدها في 5 يناير 2007.