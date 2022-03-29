شاهد .. معلومات مخفية وسرية لا تعرفها عن زوج شام ابنة أصالة.. والمفاجأة الصاعقة بفارق العمر بينهما !!

انت الان تتابع خبر معلومات مخفية وسرية لا تعرفها عن زوج شام ابنة أصالة.. والمفاجأة الصاعقة بفارق العمر بينهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

ازدادت عمليات البحث على اسم شام الذهبي بعد أن تم الإعلان عن زوجها، وقد تمكنت من الحصول على شهرة كبيرة في الوسط الفني وبين المتابعين في مختلف دول الوطن العربي ودول العالم من خلالها والدتها الفنانة أصالة نصري.

وتعتبر أصالة هي من الفنانات التي تمكنت من وضع بصمة خاصة بها، وتكوين جمهور كبير مُحب لها، وقد اهتم الكثيرون في التعرف على من هو زوج شام الذهبي إبنة أصالة.

تعتبر شام الذهبي هي ابنة الفنانة أصالة نصري، وقد تمكنت من الحصول على شهرة كبيرة في مجال عملها، وأيضاً حصلت على الشهرة من والدتها الفنانة أصالة.

تزوجت شام في عام 2017 ميلادي من أحمد محمد جوهر عبد القادر، ولكن بعد عام تم الإعلان عن انفصالهما، وهي من مواليد 1992 ميلادي.

اهتم الكثير من المتابعين في التعرف على المعلومات الزوجية عن حياة شام الذهبي، وذلك بعد أن أعلنت في السابق عن زواجها ومن ثم أعلنت عن انفصالها، وقبل فترة قصيرة أعلن عن خطوبتها وزواجها مرة أخرى، حيث ازدادت عمليات البحث على محركات جوجل من أجل التعرف عليه، ومن أبرز وأدق هذه المعلومات هي التي تتمثل في البنود الآتية: