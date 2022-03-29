شاهد .. لن تصدق من هي زوجة الفنان الراحل محمود الجندي الرابعة.. ابنة فنان قدير ونجم مسلسل ليالي الحلمية .. من تكون !

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة الفنان الراحل محمود الجندي الرابعة.. ابنة فنان قدير ونجم مسلسل ليالي الحلمية .. من تكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنان الكبير محمود الجندي رحل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 74، بعد رحلة عطاء كبيرة تقارب الـ 50 عاماً في مجال الفن، ونرصد من خلال لكم نبذة عن 4 زوجات في حياة الفنان القدير الراحل محمود الجندي.

1ـ تزوج "الجندي" للمرة الأولى من السيدة "ضحى حسن" وهي أولى زوجاته وأم أولاده ومنهم نجله المخرج أحمد الجندي، وتزوج عليها ولكنه لم يستطيع إخفاء الأمر عليها خاصة أنها كانت حامل في ابنته "مريم"، وتوفت الزوجة في حادثة حريق مروع أثار حالة من الجدل على السويشال ميديا حيث اشتعلت النيران في منزلهما بالهرم وكانت زوجته هي الضحية الوحيدة للحادث وذلك عام 2001.

2ـ تزوج للمرة الثانية بعد وفاة زوجته الأولى بعدة سنوات من الفنانة الكبيرة عبلة كامل وكان شرطها الوحيد أن يراعي الله فيها، ولم يتدخل الجندي في اختياراتها الفنية مثل أفلام "كلم ماما" و"خالتي فرنسا" و"سيد العاطفي"، وانفصلا بعد زواجهما بعامين وأرجح السبب الرئيسي وراء انفصالهما لظروف خارجة عن إرادتهما معاً تسببت في عدم استمرار الحياة بينهما.

3ـ كشف "الجندي" في أكثر من لقاء تليفزيوني أنه تزوج للمرة الثالثة من فتاة صغيرة في السن وتعاطف معها لظروفها ولكنه لم يفصح عن تفاصيل هذا الزواج نهائياً.

4ـ تزوج للمرة الرابعة والآخيرة من السيدة هيام ابنة الفنان القدير جمال إسماعيل حيث تربطهما علاقة صداقة قوية وتم الزواج في سرية تامة، وحرص والدها على ابقاء الأمر في السر بعيداً عن أضواء الإعلام والصحف وقضى العروسان شهر العسل في شرم الشيخ، وتعتبر تلك الزيجة من أطول زيجاته حيث امتدت ما يقرب من 14 عاماً.