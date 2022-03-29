شاهد .. أتتذكرون (ساندي) ابنة هاني رمزي في فيلم سامي أكسيد الكربون.. لن تصدق كيف اصبحت الأن ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)
فتت أنظارنا الطفلة جنا فور ظهورها في عدد من الأفلام عندما كانت طفلة، مثل دورها في فيلم حصل خير، وفيلم سامي أكسيد الكربون، وفيلم مستر آند مسز عويس، وهما أبرز أفلامها والتي من خلالهم فاجأت الجمهور بلباقتها في الحديث، وموهبتها الفنية.
وكأن جنا اعتادت على تقديم المفاجأت، فقد ظهرت منذ فترة في صور جديدة لها، وقد كبرت وتحولت من طفلة إلى شابة تبلغ من العمر قرابة الـ 16 عام، لكنها مازالت تمتلك نفس الملامح الطفولية الجميلة.
الجدير بالذكر أن جنا عمرو من مواليد 2005، شاهدها المخرج أكرم فريد، وهي تغني في أحد برامج الأطفال، فقرر أن يتبناها فنيًا ويقدمها للجمهور.
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