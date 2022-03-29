شاهد .. لهذا الأمر المخجل كانت الفنانة فاتن حمامة تُطعم 60 مسكين في رمضان.. السبب أصاب الكل بالصدمة !

انت الان تتابع خبر لهذا الأمر المخجل كانت الفنانة فاتن حمامة تُطعم 60 مسكين في رمضان.. السبب أصاب الكل بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

كان الفنان يتهم بالشح والبخل في فترات الخمسينات والستينات، إذا لم يحي ليالي رمضان من خلال مشايخ القرآن الكريم وإفطار الصائمين، لذا كان يحرص بعض الفنانين على هذه الشعائر، في الوقت الذي قد لا يصوم بعضهم خلال شهر رمضان.

وحسبما جاء في مجلة المصور 1951، أن الفنان الراحل يوسف وهبي كان يتناول الطعام بشراهة وقت سماعه لمدفع الإفطار ثم يغادر إلى المسرح، كما كان يواظب على إقامة ليالي القرآن طوال شهر رمضان في منزله.

أما الفنانة فاتن حمامة فكانت تطبق نصيحة والدها بإطعام ستين مسكينًا تكفيرًا عن الأيام التي تفطر فيها بسبب مشقة العمل، فلم تكن صحتها تتحمل إرهاق الصيام والتصوير في الأعمال الفنية في وقت واحد.حسبما جاء في تقرير لمجلة الكواكب عام 1960.

لكن الفنان محمد فوزي أجبر في أحد الأيام على الإفطار في شهر رمضان، وذلك بعدما قضى يومًا كاملًا في قسم الشرطة التابع لإحدى قرى شبين الكوم على إثر معركة مع أحد رجال الشرطة في إحدى ليالي الموالد الشعبية التي كان يعمل بها محمد فوزي وفرقته.

فلم يستطع "فوزي" رفقة أعضاء فرقته الموسيقية تناول السحور ليلتها، ليجبروا على الإفطار في اليوم التالي لمشقة الصيام.