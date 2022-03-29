شاهد .. منى زكي اشتغلت عاملة نظافة ! صورة مُسربة أشعلت ضجة كبيرة .. لن تصدق كيف بدت ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر منى زكي اشتغلت عاملة نظافة ! صورة مُسربة أشعلت ضجة كبيرة .. لن تصدق كيف بدت ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

قامت الفنانة منى زكي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في إنستغرام بنشر صورة للفنان الراحلأحمد حلاوة إذ كانت قد أحيت بها ذكراه وهو ما فجّر موضوع ضجة على التواصل إذ بدت وهي ترتدي لباس عمّال النظافة.

منى زكي علّقت على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلةً: "ألف رحمة ونور، وحشتنا موهبتك وتفانيك وصدقك".

وفي الصورة النادة للفنانين ظهر أيضاً كما هو واضح النجم المصري محمد هنيدي وهو يرتدي ذات الزي وسط تعليقات عن إمكانية عمل الفننين في مجال النظافة.