شاهد .. ظهور مُفزع وكارثي لسعدية ابنة غادة عبد الرازق في مسلسل الحاج متولي.. هكذا أصبحت في سن الأربعين ! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مُفزع وكارثي لسعدية ابنة غادة عبد الرازق في مسلسل الحاج متولي.. هكذا أصبحت في سن الأربعين ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

من منا لا يذكر المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي بطولة الممثل الراحل نور الشريف وشخصياته المحبوبة لدينا ومن بين هذه الشخصيات سعدية إبنة نعمة الله التي جسدت شخصيتها الفنانة عايدة غنيم.

بعد مرور حوالى 21 عاماً على المسلسل، هكذا أصبحت عايدة التي بات يبلغ عمرها 40 عاماً وكانت عايدة في فترة تمثيلها في المسلسل تبلغ من العمر 19 عاماً.

ونشرت الفنانة الشابة عايدة غنيم صورة لها من كواليس فيلمها الجديد براءة ريا وسكينة وهو من بطولة وفاء عامر في دور ريا وحورية فرغلي في دور سكينة وبطولة عايدة غنيم في دور الضحية ومنة فضالي في دور الصحفية التي تنشر عن عصابة ريا وسكينة والفنانة شريف باهر.

وكشفت عايدة غنيم في تصريح صحفي أنها تشارك خلال أحداث فيلم "براءة ريا وسكينة" بشخصية نبوية وهي إحدي ضحايا ريا وسكينة، ولكن أحداث الفيلم تكشف أن من قتلها ليس ريا وسكينة.

اعتزالها انتشرت أخبار على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزال الفنانة عايدة غنيم التي كانت واحدة من من بطلات المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي، خاصة أنّ آخر أعمالها كان مسلسل «آه من حواء» الذي أُذيع في العام 2016.

وقالت الفنانة عايدة غنيم، إنّها لم تعتزل كما أُشيع، بل تقدم حاليا العديد من الأعمال الفنية، لكنها متجهة إلى مجال المسرح أكثر، متابعة: «أنا مشغولة أكتر دلوقتي بالمسرح، لكن أكتر شغلي في المسرح والسينما».

عايدة غنيم تقتحم السينما بعملين جديدين

وأضافت غنيم لـ«الوطن»، أنّ لديها عملين في السينما، الأول ما زال في مرحلة التصوير، بينما انتهت من تصوير الثاني: «بصور حاليا فيلم (براءة ريا وسكينة)، وخلصنا تصوير فيلم Skype، اللي هيتعرض على منصة إلكترونية».

يذكر أنّ فيلم Skype، تأليف أحمد عاشور، وإخراج وائل عبدالقادر، بطولة عدد من النجوم الشباب، منهم: كريم الحسيني، محمود مهدي، أحمد منير، آسيا، عبدالله الكاتب، بمشاركة الفنانة القديرة آمال رمزي.

مسيرة عايدة غنيم الفنية

وقدّمت الفنانة عايدة غنيم نحو 40 عملا فنيا، تنوعت بين السينما والدراما والمسرح، لكنها اشتهرت بشخصية «سعدية» في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حيث أدت دور ابنة الفنانة غادة عبدالرازق.

وشاركت غنيم في العمل إلى جانب كوكبة من النجوم الكبار، بينهم الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، غاده عبدالرازق، رانيا يوسف، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، ميمي جمال، نورهان، عايدة رياض، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.