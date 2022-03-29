شاهد .. أنكشف المستور.. هل تزوجت شام الذهبي أكثر من والدتها؟ فارق العمر بينها وبين زوجها الجديد سيصدمك؟ والمفاجأة الكبرى كيف تعرفت عليه !

انت الان تتابع خبر أنكشف المستور.. هل تزوجت شام الذهبي أكثر من والدتها؟ فارق العمر بينها وبين زوجها الجديد سيصدمك؟ والمفاجأة الكبرى كيف تعرفت عليه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

اهتم الكثير من المتابعين في التعرف على المعلومات الزوجية عن حياة شام الذهبي، وأيضاً عن عدد زيجاتها وزيجات والدتها الفنانة أصالة.

كانت قد أعلنت شام الذهبي في السابق عن زواجها ومن ثم أعلنت عن انفصالها، وقبل فترة قصيرة أعلنت عن خطوبتها وزواجها مرة أخرى، حيث تزوجت شام الذهبي لأول مرة من أحمد جوهر ولكنهما انفصلا في عام ٢٠١٨، في ظروف غامضة، ثم احتفلت شام مرة أخرى بخطبتها على الدكتور معتز نصير، ولكن سرعان ما تم الانفصال دون إعلان أية أسباب.

أما والدة شام الفنانة أصالة نصري فقد تزوجت 4 مرات كما تشير مُعظم المواقع الالكترونية، حيث كانت زيجتها الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا.

اما الزيجة الثانية لأصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا.

الزيجة الثالثة كانت مدتها 3 شهور فقط، من نائب البرلمان المصري أحمد عبد المجيد هذا العام، وحدثت في سرية تامة ولم تكشف أصالة تفاصيل ارتباطهما.

وتزوجت النجمة السورية للمرة الرابعة الشاعر العراقي فائق حسن، وهو مدير أعمال النجم البرنس ماجد المهندس.

وتعرفت شام الذهبي على أحمد هلال منذ أربعة أشهر، ولكن كانت تجمعهما صداقة مشتركة عادية قبل ذلك، فاجأ أحمد هلال شام الذهبي بطلب خطبتها عندما كانت ذاهبة مع أصدقائها في رحلة، حيث أنه أحضر فلوكة في النيل مليئة بالورود وبوسترات فيها صور لهما.

شام تبلغ من العمر 32 عاما حيث وهي من مواليد 1992م، أما زوجها لم تتوفر الكثير من المعلومات حتى الآن، حيث لم يعثر على تاريخ ميلاده، إلا أنه على ما يبدو في منتصف العقد الرابع من العمر، حيث وترجح التخمينات أنه بين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين.