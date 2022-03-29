شاهد .. لن تصدق من هي والدة الفنانة أميرة العايدي.. نجمة شهيرة وبطلة مسلسل ليالي الحلمية.. من تكون (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي والدة الفنانة أميرة العايدي.. نجمة شهيرة وبطلة مسلسل ليالي الحلمية.. من تكون (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

الفناة عزيزة راشد، التقت المنتج والمخرج عبد القادر العايدي، حيث تقاربا معا فنيا ومهنيا ونتج عن هذا التقارب زواجهما ليكونا معا ثنائيا زوجيا وفنيا ناجحا، فقد أنتج لها عددا من الأعمال نقلتها إلى صفوف النجوم الشهيرة.

وأنجبت عزيزة راشد من زوجها الفنانة الشابة أميرة العايدي، حيث ورثت حب الفن من والديها، فكان والدها رغم عشقه للفن، إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال الشاق، ما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاءً له.

وتوسم المخرج والمنتج طارق العريان، في أميرة العايدي فنانة واعدة حتى أسند إليها أول بطولة لها، ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم. تحتفل.

وولدت الفنانة أميرة العايدى عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية مع بدايات التسعينيات من خلال فيلم الشجعان.

وبدأت الفنانة عزيزة راشد حياتها الفنية من المسرح، ودرست في معهد الفنون الجميلة عام 1968، وتزوجت من المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي، وأنتج لها العديد من المسرحيات كما عملت في السينما بالكثير من الأدوار الثانية والثالثة. شاركت في 183 عملاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وتألقت عزيزة في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسلات “الناس في كفر عسكر، ودرب الطيب، والحقيقة والسراب، ورجل الأقدار، وللعدالة وجوه كثيرة، والفرار من الحب، وليالي الحلمية، والسيرة الهلالية”، وآخر مشاركتها السينمائية في فيلم “دنيا” مع الفنانة حنان ترك.