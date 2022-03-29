شاهد .. حكاية وأسرار الفنان عزت العلايلي.. رفض المشاركة في هذه المسرحية بسبب آية قرآنية وكشف مالم يجرؤ غيره على كشفه بتاتاً !

انت الان تتابع خبر حكاية وأسرار الفنان عزت العلايلي.. رفض المشاركة في هذه المسرحية بسبب آية قرآنية وكشف مالم يجرؤ غيره على كشفه بتاتاً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

في حلقة نادرة للفنان عزت العلايلي، ببرنامج «ساعة صفا» مع الإعلامية صفاء أبو السعود، عبر شاشة «ART» ورد إليه العديد من رسائل محبيه بينهم شخص يدعى علي شعراوي، مقيم بدولة هولندا، والذي أشاد بموقفه لرفضه المشاركة في مسرحية «برج المدابغ»، بسبب آية قرآنية.

وحول تفاصيل الواقعة، قال عزت العلايلي، خلال حواره: «مش فاكر الواقعة بالتحديد، لكن كان من المفترض قول آية قرآنية وهي غير مناسب تردديها بهذا المشهد حتى الأستاذ نعمان عاشور كان معترض».

وبخلاف موقف الآية القرآنية هناك موقف آخر جعل «العلايلي» يرفض القيام بالمسرحية، بحسب ما قالته صفاء أبو السعود، بناء على حوار صحفي سابق له، قائلة: «أرشيفك بيقول: اكتشفت إن الدور مجرد كومبارس 6 صفحات في الفصل الأول.. ومن غير معقول بعد سنوات من البطولة المطلقة تسند هيئة المسرح هذا الدور القصير».

وتعليقا على ما قالته صفاء أبو السعود، رد عزت العلايلي: «حقيقي كان سبب من الأسباب لكن الاحتجاج الأول سببه الآية القرآنية وقصر دوري بها مش معقول بعد 10 سنوات ونجاحات أقدم نص ساعة، وبعدين قدم المسرحية الأستاذ صلاح السعدني في العرض شالوا الآية من المسرحية».

وفي فبراير 2021، رحل الفنان عزت العلايلي، عن عمر ناهز 86 عامًا، داخل منزله، تأثرًا بأمراض الشيخوخة، وكان آخر ظهور له في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس.