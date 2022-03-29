شاهد .. أليسا تحرج منى زكي في زفاف بنت أصالة (أحمد فين يامنى ؟).. الفنانة ردّت بإحراج حاسمةً مسألة طلاقهما أمام الملأ ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أليسا تحرج منى زكي في زفاف بنت أصالة (أحمد فين يامنى ؟).. الفنانة ردّت بإحراج حاسمةً مسألة طلاقهما أمام الملأ ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فجّر غياب الفنان المصري أحمد حلمي عن حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة ضجة وحرجاً كبيراً لزوجته إذ حضرت الممثلة المصرية منى زكي وحيدة.

وفي مقطع تداوله رواد متابعو مواقع التواصل الإجتماعي تم الكشف سبب غياب أحمد حلمي عن حفل زفاف شام الذهبي.

الفديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية إليسا التي كانت حاضرة وهي تسأل منى زكي التي ظهرت عليها ملامح الإحراج طوال الفرح قائلة لها:”أحمد حلمي فين يا منى؟"

لترد الفنانة المصرية "زكي" على السؤال المحرج قائلة وبسرعة:”راح يوشف الماتش مبروك لمصر" وهي إجابة أنهت ضجة الطلاق التي ترتبت خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها الوحيد.

جدير بالإشارة أنه كان قد رد كل من منى زكي وأحمد حلمي على أخبار طلاقهما بنشرها صورة عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام ظهرا فيها مع بعضهما والإنسجام واضح مؤكدين على أن علاقتهما جيدة وبعيدة عن المشاكل ولكن قبل أن تثار ضجة الطلاق مجدداً.