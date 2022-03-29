شاهد .. جميلة جميلات الشاشة المصرية.. اكتشفها سمير غانم ولقنت رامز جلال درسا قاسيا لن ينساه طوال عمره.. لن تصدق من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر جميلة جميلات الشاشة المصرية.. اكتشفها سمير غانم ولقنت رامز جلال درسا قاسيا لن ينساه طوال عمره.. لن تصدق من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

استطاعت أن تلعب أدوارًا مختلفة، فظهرت سيدة الفتاة المغلوبة على أمرها في نحن لانزرع الشوك، واستطاعت أن تترك بصمتها بشخصية ظريفة في ترويض شرسة.

حصلت آثار الحكيم على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب بجامعة عين شمس، وعملت بعد التخرج في مجال العلاقات العامة، ونالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينيات بعد اكتشافها على يد الفنان سمير غانم.

عقد 5 سنوات بعد اكتشافها

أرسلها الفنان المصري الكوميدي سمير غانم، للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد لمدة 5 سنوات، و أسند لها دور البطولة في مسلسل “بلا عتاب”.

وفي تصريحات سابقة، كشفت الفنانة آثار الحكيم، أنها اعتزلت الفن عام 2009، لأجل التفرغ للقراءة وتفسير وقراءة القرآن الكريم ولتربية أولادها.

للفنانة آثار الحكيم خلاف قضائي مع الفنان رامز جلال، بعد أن استضافها في إحدى برامجه، و رفضت إذاعة الحلقة مما جعلها تلجأ للمحاكم فصدر قرار بوقف عرض الحلقة الخاصة بها.

أبرز أعمالها ومن الأعمال التي شاركت فيها آثار الحكيم: فيلم “الحب فوق هضبة الهرم”، فيلم “النمر والأنثى”، فيلم “بطل من ورق”، فيلم “أيوب”، فيلم “فقراء لا يدخلون الجنة”، فيلم “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”.

وشاركت في مسلسل “فريسكا”، مسلسل “نحن لا نزرع الشو ك”، مسلسل “زيزينيا”، مسلسل “ليالي الحلمية” وكذلك مسلسل “الحب وأشياء أخرى”، مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرًا” وغيرها.