شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. من يكون ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عهدى صادق بعد صراع مع المرض ، وذلك عن عمر ناهز 72 عامًا.

وكتب منير مكرم :" الدوام لله أخى وحبيبى عهدى صادق ".

وتعرض الفنان عهدي صادق لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

كانت نفت الفنانة سامية جاهين، ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين، ما تردد مؤخرًا حول إصابة عهدي صادق بـ فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «الأخبار المتداولة بخصوص إصابة الفنان عهدي صادق بفيروس كورونا غير صحيحة. إحنا عملنا مسحة للإطمئنان والحمد لله طلعت سلبية».

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