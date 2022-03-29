شاهد .. الحُزن يملئ وجهها.. ظهور مُخيف ومُفزع للنجمة مي عز الدين في احدث صور لها.. ستنصدم من السبب الغير متوقع !

انت الان تتابع خبر الحُزن يملئ وجهها.. ظهور مُخيف ومُفزع للنجمة مي عز الدين في احدث صور لها.. ستنصدم من السبب الغير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

يصور نجوم دراما رمضان مشاهدهم على قدم وساق فى محاولة للانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان.

ولكن يبدو أن هناك البعض منهم مستمر فى التصوير أثناء صيام الشهر الكريم، ومن بينهم النجمة مي عز الدين، والتى تنافس هذا العام بمسلسل "جزيرة غمام"، ونشرت مى صورة لها وهى حزينة من خلال حسابها علي موقع انستجرام وعلقت عليها بـ " نفس نظرة البؤس دى كانت على وشى إمبارح لما عرفت إن رمضان فاضل عليه إسبوع وإننا هنكون بنصور حتى فى رمضان طيب رمضان كريم عليكم مقدماً أشوفكم فى جزيرة غمام" .

وتظهر الفنانة مي عز الدين فى دور مهم ومحورى خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل على قناة الحياة وتجسد دور "سندس الغجرية".



حيث وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات للفوز بقلبها، ويقع فى حبها الفنان أحمد أمين الذى يشارك فى بطولة المسلسل، وتتوالى الأحداث.