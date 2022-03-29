شاهد .. صدمة بشأن زوجة فنان العرب محمد عبده الحسناء التي وضعت طفله الـ 11.. والمفاجأة الغير متوقعة بجنسيتها وعمرها الحقيقي !! (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة بشأن زوجة فنان العرب محمد عبده الحسناء التي وضعت طفله الـ 11.. والمفاجأة الغير متوقعة بجنسيتها وعمرها الحقيقي !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأبناء فنان العرب، محمد عبده، من زوجته الفرنسية.

وأظهرت الصورة ابني الفنان محمد عبده، خالد وعالية، إذ نُشرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرف محمد عبده على زوجته الجزائرية، التي تحمل الجنسية الفرنسية، خلال زيارته لفرنسا لتلقى العلاج، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه قبل 8 سنوات بعد شفائه من المرض.

أعلن الفنان السعودي ​محمد عبده، في يناير الماضي، عن​ ولادة طفله الحادي عشر وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، الصورة الأولى لفنان العرب محمد عبده مع نجله الأصغر سلمان عبدالعزيز بجانب أبنائه الـ 3 من زوجته الحالية، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق على الصورة، قائلًا: «خاصة لايف فنان العرب».

وبوصول نجله «سلمان» أصبح فنان العرب البالغ من العمر 72 عاما، لديه 11 ابنا وابنة، حيث رزق في مارس عام 2013 بابنه خالد، وابنته عالية في يناير عام 2016، أما أبنائه الـ 7 الآخرين فهم من زوجته الأولى، وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبدالرحمن، وبدر، ودلال.

وكانت نورة الابنة الاكبر للفنان محمد عبده كشفت أن زوجة والدها ليست صغيرة في العمر بل هي في نهايات عقدها الثالث، وكان قد تعرف عليها في فرنسا وارتبط بها قبل أربعة شهور من الخضوع للعمل الجراحي.