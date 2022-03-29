شاهد .. تعرف على قصة الرجيم السريع الذي أفقد إلهام شاهين 10 كيلو من وزنها خلال أيام قليلة فقط .. لن تتوقعوا ما تفعله !!

انت الان تتابع خبر تعرف على قصة الرجيم السريع الذي أفقد إلهام شاهين 10 كيلو من وزنها خلال أيام قليلة فقط .. لن تتوقعوا ما تفعله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجئت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بمقطع ظهرت من خلاله بشكل جديد ومختلف تماما حيث فقدت الكثير من وزنها وظهر هذا علي جسدها بشكل ملحوظ.

وقالت إلهام شاهين: “أنا خسرت 10 كيلو من وزنى خلال أسبوعين وهدفى الرئيس أن أخسر المزيد من الوزن، وهو ما أتمناه أن يزيد وهو أمر إيجابى بالنسبة لى”.

وأوضحت أنها خضعت لحمية غذائية شديدة تسمى بـ"الماء"، لأنها تعتمد على شرب الماء فقط، مع الحصول على بعض الأقراص والأدوية التي تمنحني القدرة على مواصلة اليوم وعدم الشعور بالتعب أو الإصابة بهبوط، وبصراحة نجحت في إنقاص وزني 10 كيلوغرامات في أسبوعين فقط".

وأوضحت أنها في الفترة الأخيرة كانت حريصة على التخلّي عن وجبة العشاء وقد أشرب كوباً من الشاي باللبن بدلاً منها، كما أتّبع نظاماً غذائياً صحياً حتى لا أصاب بالتعب، وأكثر من تناول الفواكه والخضار أيضاً".

وحصد فيلم الفنانة الهام شاهين، «حظر تجوال» مؤخراً، 12 جائزة خلال مشاركته بمهرجان جمعية الفيلم السنوي بدورته ال47 وال48.

وكان فيلم «حظر تجوال» قد نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ42، وحظى بعروض كاملة العدد، كما حازت بطلته إلهام شاهين جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم، وعُرض أيضًا في مهرجان القدس للسينما العربية، وعُرض لأول مرة في الهند في مهرجان بيون السينمائى الدولى.

ويتتبع الفيلم قصة «فاتن» بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذى أجبر «فاتن» على قضاء ليلتها عند «ليلى»، ما يُعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة في محاولة كل منهما تقبُّل الأخرى.