شاهد .. شاب يفسد خشوع الزعيم ’’عادل إمام‘‘ أمام الكعبة ولهذا السبب انفجر ضاحكاً أمام جموع المعتمرين ! (تفاصيل تُكشف لأول مرة)

انت الان تتابع خبر شاب يفسد خشوع الزعيم ’’عادل إمام‘‘ أمام الكعبة ولهذا السبب انفجر ضاحكاً أمام جموع المعتمرين ! (تفاصيل تُكشف لأول مرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

روى الزعيم عادل إمام عن موقف طريف حدث له أثناء أدائه العمرة وهو أمام الكعبة.

وقال الزعيم في لقاء تلفزيوني سابق إنه فوجئ أثناء الطواف بأحد المعتمرين يناديه ويقول: “لغاليغو يا لغاليغو أنا بحبك أوي”، فضحك عادل إمام رغما عنه، ومازال يتذكر هذا الموقف ويعتبره غريب جدا.

يُذكر أن عادل إمام اطلق هذا الإفيه أثناء تقديم مسرحية “مدرسة المشاغبين” عام 1973، وكان معه عدد كبير من النجوم ومنهم سعيد صالح ويونس شلبي.

وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، وآخرين.