شاهد .. زوجة الفنان حمادة هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. اتفرج مدى جمالها الخيالي والمُبهر !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان حمادة هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. اتفرج مدى جمالها الخيالي والمُبهر !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

حمادة هلال وزوجته، حبّه لها بدأ منذ الطفولة، حيث عرفها للمرة الأولى عندما كانت في سنّ المراهقة.

كان كلّ يومٍ يصلّي ويطلب من الله أن تكون زوجته. انتظرها حتّى دخلت الجامعة، فذهب مسرعًا ليطلب يدها من والدتها. تفاجأت أسما سميح بما فعله حمادة، فهو لم يقل لها “أحبّك” يومًا.

وافقت ووالدتها على الزواج. ولكن قبل أن يحصل الأمر، قرّرت أن تكمل دراستها، وأصبحت دكتورة. لم يكن يهمّه حجابها، حتّى ولو كان فنانًا. بل دعمها في كلّ خطوة اتّخذتها.

كان خائفًا أن ترفض وجود والدته معهما في البيت، وأن تطلب بيتًا مستقلًّا. إنّما على العكس، رحّبت بوجودها، على عكس باقي الفتيات.

«اسما دي قصة قديمة وكبيرة أوي»، قالها حمادة يوماً وعينيه تلمع من شدّة الحب فهي شريكة حياته وأمّ أولاده أيضًا إذ أنجب منها «راما» و«يوسف».