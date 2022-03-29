شاهد .. اتفرج.. فتاة شديدة الجمال تقف في إشارة مرور وترفع ورقة مكتوب فيها «عايزة اتجوز» وتصدم الكل !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج.. فتاة شديدة الجمال تقف في إشارة مرور وترفع ورقة مكتوب فيها «عايزة اتجوز» وتصدم الكل !! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)
وثق مقطع فيديو متداول، تصرف غريب من فتاة سودانية عرضت نفسها للزواج بإشارة مرور في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأظهر مقطع الفيديو، فتاة سودانية ترتدي عباءة سوداء، حيث ظهرت وهي ترفع ورقة تطلب فيها الزواج، في أحد شوارع العاصمة الخرطوم.
وأثار مقطع الفيديو المتداول، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطريقة الغريبة التي اتبعتها الفتاة لتحقيق رغبتها في الزواج.
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