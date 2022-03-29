شاهد .. لأول مرة.. الكشف عن ضحايا برنامج الممثل رامز جلال في رمضان.. وصدمة بشأن محمد صلاح ؟؟

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. الكشف عن ضحايا برنامج الممثل رامز جلال في رمضان.. وصدمة بشأن محمد صلاح ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

يحظى برنامج رامز جلال في شهر رمضان، بمشاهدة كبيرة، لاسيما بعد النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.

ويترقب الجمهور العربي، مقلب رامز جلال 2022، الذي من المقرر أن يكون مختلفا نسبيا عن برامج رامز جلال السابقة.

ويعرض برنامج رامز جلال في رمضان 2022 "رامز موفي ستار" بعد أذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الفضيل على قناة إم بي سي مصر.

ضحايا رامز جلال 2022 يستضيف رامز جلال في رمضان 2022 مجموعة من الفنانين والرياضيين أبرزهم الفنانة غادة عادل، وياسمين صبري، وبدر بانون وعمرو السولية ثنائي النادي الأهلي، والفنان محمد أنور، والنجمة اللبنانية سينتيا خليفة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والنقاد الرياضيين الذين تصدروا التريند طوال الفترة الماضية بأحداث مختلفة.

كما تردد أن يكون لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أحد ضحايا مقلب رامز جلال 2022، خاصة بعد انتشار صورة تجمعهما سويا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إعلان رامز جلال 2022 وكان رامز جلال كشف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الملصق الترويجي لبرنامجه الجديد، وأرفقه بتعليق قال فيه: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، قريبًا في رمضان 2022، على إم بي سي مصر، رامز جلال".

وانهالت تعليقات المتابعين على إعلان رامز جلال 2022، والتي جاءت تمدح تجاربه السابقه، وقدرته في خداع الضيوف.

وحمل الملصق الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد 2022، قدرا كبيرا من الغموض، حيث ظهر الفنان رامز جلال بلون شعر أخضر ويقف بظهره، ويمسك بيده فانوس رمضان.

وكان رامز جلال تحدث في فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة تليفزيونية عن برنامجه في رمضان 2022 قائلا:" في رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يسهل وييسر ويعديها لنا على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس".