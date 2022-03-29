شاهد .. الفنانة فيفي عبده تزلزل الأنترنت بفستان ضيق أبرز الكثير في إطلالة صاروخية !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر الفنانة فيفي عبده تزلزل الأنترنت بفستان ضيق أبرز الكثير في إطلالة صاروخية !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة المصرية ​فيفي عبده​ فيديو جديد عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، حيث أطلت فيه من كواليس مسلسلها الجديد ​شغل عالي​ والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

ظهرت فيفي بإطلالة لافتة سرقت فيها أنظار المتابعين الذين تفاعلوا معها وتناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة معبرين عن محبتهم لها وإعجابهم بالإطلالة، التي إرتدت فيها فستان أسود أظهر شياكتها وذوقها العالي في إختيار ملابسها، وإرتدت فوقه شال و حقيبة وسلال باللون الزيتي.



وأطلت فيفي بلوك شعر جديد إختارت فيه اللون الأسود كما وحرصت على إرتداء بعض المجوهرات التي أظهرت جمال مفاتنها.