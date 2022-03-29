شاهد .. نجم طيور الجنة ’’المعتصم بالله مقداد‘‘ يٌشعل الأنترنت بهذه الصور وهذا ما يُحضره لشقيقه وزوجته !! (اتفرج)

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انت الان تتابع خبر نجم طيور الجنة ’’المعتصم بالله مقداد‘‘ يٌشعل الأنترنت بهذه الصور وهذا ما يُحضره لشقيقه وزوجته !! (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشر نجم قناة طيور الجنة واليوتيوبر المعتصم بالله مقداد الصورة الأولى له على صفحته الخاصة التي تجمعه بشقيقه اليوتيوبر الوليد مقداد وزوجته نور غسان، وقد علّق عصومي بالقول: أول صورة مع وليد ونور في الحساب .
. منورين أخوي ومرت أخوي.. شو أنسب تعليق للنظرة في الصورة الثانية ؟ "، اذ بدت نظرته وكأنه يُدبّر لهما أمرا ما، وذلك بطريقة طريفة.
وكان كشف "عصومي" عن فارق العمر بين والديه خالد مقداد ومروة حماد، وهو 9 سنوات تقريبا وفقا لما قاله في مقطع صوتي انتشر على يوتيوب، وأجاب عن سؤال اذا كان سيحضّر عرسا كبيرا حينما يتزوج، ليقول ان هذا الأمر بالنسبة اليه من الأمور الثانوية، لكن يتفهّم ان الفتيات يفضّلن ذلك.
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