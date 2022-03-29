شاهد .. كريم عبدالعزيز يصدم أصالة بقبله على الهواء مباشر و أمام الجمهور.. وردة فعلها كانت غير متوقعة (اتفرج)

انت الان تتابع خبر كريم عبدالعزيز يصدم أصالة بقبله على الهواء مباشر و أمام الجمهور.. وردة فعلها كانت غير متوقعة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت آخر حلقة من برنامج الدوم العديد من الأحداث والفعاليات، بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات الهامة، من بينهم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والفنان حسين فهمي، وكريم عبد العزيز، والفنانة أصالة. وغنت أصالة لكريم عبد العزيز أغنية يا جميل لـ فريد الأطرش، ليقوم الأخير ويقبل يدها أمام الجمهور، في تفاعل كبير وتصفيق حاد من الحاضرين، أمام ضحكة وتفاجئ الفنانة اصالة، حيث أحمر وجهها خجلاً. ومازحت أصالة حسين فهمي، قائلة: أنا قاعدة دلوقتي جنب أحلى واحد والإضاءة جت على عيونه وشوفت أنها حقيقة.. معقول يا جماعة الحلاوة دي؟ كما قدمت أصالة أغنية شكرًا، وذلك لأول مرة في برنامج الدوم، بجانب تقديمها لأغنية أنا حبك وسط عرض استعراضي وتفاعل كبير من الجمهور ولجنة التحكيم.

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