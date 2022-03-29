شاهد .. مين من أزواجك ندمتي أشد الندم على الزواج منه ؟؟ الفنانة نادية الجندي تصدم الكل بجوابها الغير متوقع !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مين من أزواجك ندمتي أشد الندم على الزواج منه ؟؟ الفنانة نادية الجندي تصدم الكل بجوابها الغير متوقع !! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة المصرية نادية الجندى، لأول مرة عن اسم زوجها الفنان الشهير، الذي تزوجته وندمت، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لم تكن توافق على الزواج منه.
وأوضحت نادية الجندي خلال لقائها في برنامج على قناة الغد، أنها تزوجت الفنان عماد حمدي بناءً على حب "مراهقة"، حيث كان يكبرها في ذلك الوقت ب40 عامًا، وكانت هي في سن صغيرة.
وقالت "الجندي"، إن زواجها من الفنان عماد حمدي كان من منطلق أنني رأيت فيه حنان والدي واعتبره حب مراهقات.
وأضافت نادية قائلة: "لو عاد بى الزمن لكنت رفضت هذه الزيجة وانتظرت قليلا لان الزواج يحتاج الى نوعا من المساواة سواء على المستوى الفكري او العمري وربما كان سبب طلاقى من عماد حمدى انه يكبرني بـ 40 عاما".
وأوضحت الجندي قائلة: إن أفضل ما تحقق فى هذه الزيجة هو ابني هشام والذي يعيش حاليا بالخارج.
يذكر أن الزوج الأول لنادية الجندي هو الفنان عماد حمدي، وكان في عام 1962، وأعلنا طلاقهما في 1974.
وكانت الزيجة الثانية لنادية الجندي والأخيرة من المنتج محمد مختار، الذي عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.
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