شاهد .. الموت يفجع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن .. وحالة حزن تخييم على قلوب محبيه !! (صورة)

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انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنان السعودي خالد عبد الرحمن .. وحالة حزن تخييم على قلوب محبيه !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)
شارك الفنان السعودي خالد عبد الرحمن منشور جديد عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، أعلن فيه وفاة والدته صباح اليوم.
ونعى خالد والدته بكلمات مؤثرة وكتب: "أنا لله وأنا إليه راجعون
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة
رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك
رحلت من دار فناء إلى دار بقاء عندك يا ارحم الراحمين
الصلاة عليها العصر في جامع الجوهره البابطين"
إنتشر الخبر بين الجمهور والمحبين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن تعاطفم مع خالد وتمنوا الرحمة للراحلة.
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