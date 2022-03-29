شاهد .. داليا البحيري تفجر غضباً واسعاً بما فعلته عندما ظهرت صورة أبو تريكة أمامها .. صدمت الكل !!

انت الان تتابع خبر داليا البحيري تفجر غضباً واسعاً بما فعلته عندما ظهرت صورة أبو تريكة أمامها .. صدمت الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

حدثت أزمة كبرى قبل سنوات بين اللاعب محمد أبو تريكه وبين الفنانة داليا البحيري، والتي كتبت منشوراً اعتبره كثير من جمهوره بمثابة الإساءة الشخصية له.

وعقب منشورها انطلقت حملة كبرى ضدها، وبدأت تتعرض لهجوم كبير من قبل الناشطين وجمهور كرة القدم، كما أن ردة فعلها في أحد البرامج التلفزيونية عند عرض صورته، ووجهها الذي لم يكن سعيداً عندما عرض الفنان أشرف عبد الباقي صورته قد عمّق الأزمة بينهما.

وبعد الحملة ضدها قدمت الفنانة داليا البحيري اعتذارا للاعب محمد أبو تريكة عن سوء الفهم الذى وقعت فيه عبر تدوينها نشرتها.

وحينها قالت داليا فى بيان نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في البداية أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة وإلى جمهوره وعاشقية من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني.

وأضافت "فالتدوينة التي نشرت على حسابي الخاص –أكرر حسابي الخاص حيث أنني لا أمتلك صفحة عامة- على الفيسبوك لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب محمد أبو تريكة وليس من أجل التجريح أو الإساءة".

وتابعت داليا "ولمن يعرفونني عن قرب وجمهوري العزيز الذي يعرفني حق المعرفة، فأنا لست معتادة على الإساءة إلى الأشخاص حتى وإن تم الإساءة لي ومن المؤكد أني لست بالغباء حتى أسيئ عن قصد إلى شخص بحجم اللاعب محمد أبو تريكة".

واختتمت حديثها "أتمنى على الذين لم يتوانوا في الإساءة إلى كامرأة وفنانة وزوجة وأم أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم، لأني على يقين أن شخص بأخلاق اللاعب محمد أبو تريكة لا يقبل مثل هذة الطريقة في الدفاع عنه".