شاهد .. حكاية النجمة هالة صدقي.. غيرت ديانتها لتطلق زوجها الأول والمفاجأة المزلزلة في اسمها الحقيقي والذي أخفته عن الكل !!

انت الان تتابع خبر حكاية النجمة هالة صدقي.. غيرت ديانتها لتطلق زوجها الأول والمفاجأة المزلزلة في اسمها الحقيقي والذي أخفته عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

بأدائها التلقائي والعفوي وأسلوبها السهل، إستطاعت هالة صدقي أن تترك بصمة بأعمالها وشخصياتها المميزة، فهي توحيدة في أرابيسك و صباح الراقصة التي عشقت منتصر في الهروب، لتقدم شخصية الراقصة بطريقتها الخاصة.

وتحتفل الفنانة هالة صدقي واسمها الحقيقي هالة جورج يونان في يونيو القادم بعيد ميلادها الـ 60 ، حيث ولدت فى 15 يونيو عام 1961 فى القاهرة.

حصلت هالة صدقى على ليسانس في الآداب عام 1981، عملت عددا من الأعمال التلفزيونية مثل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلما.

تزوجت هالة صدقي مرتين، الأولى من مجدي ويليام والذي خلعته عن طريق تغيير مذهبها الديني من الأرثوذكسية القبطية إلى الأرثوذكسية السيريانية وبذلك أصبحت لها الأحقية بطلب الخلع و إنفصلت عنه بعد ثماني سنوات في المحاكم، وتزوجت مرة ثانية من المحامي سامح سامي زكريا، والذي أنجبت منه في مارس 2009 توأم هما يوسف ومريم.

قدمت الفنانة هالة صدقي أعمالا كثيرة منها أفلام ومسلسلات وبرامج ومسرحيات ومن أفلامها: فيلم لا تسألني من أنا، الطوفان، استغاثة من العالم الآخر،نص أرنب، زوج تحت الطلب، الهروب، فخ الجواسيس ،ما تيجي نرقص، هي فوضى، آخر ديك في مصر .

كما شاركت في العديد من المسلسلات مثل: سنبل بعد المليون، أرابيسك، رجل في زمن العولمة ،ديدي ودولي، زيزينيا " الجزء الثاني، حالة خاصة، الضابط والمجرم، رجل آيل للسقوط، جوز ماما، عرفة البحر، نظرية الجوافة ،كيد الحموات، حارة اليهود، ونوس، عفاريت عدلي علام، رحيم، لا يا ابنتي العزيزة ، بركة، ليه لأ.