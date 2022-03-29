شاهد .. الفنان الأردني (أدهم نابلسي) يكشف لأول مرة عن الشخص الذي تسبب في اعتزاله الغناء .. والجمهور مصدوم !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنان الأردني (أدهم نابلسي) يكشف لأول مرة عن الشخص الذي تسبب في اعتزاله الغناء .. والجمهور مصدوم !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا حديثا للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، يروي فيه قصة الآية التي شجعته على اعتزال الغناء.

وكشف أدهم نابلسي في المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا ورصدته (وطن)، عن الشخص الذي كان سببا في اعتزاله المجال الفني.

وقال إنه قبل سنتين تقريبا كان بعض النشطاء قد نشروا تعليقا “إنه شو بيقول أدهم نابلسي في تعليق أو شيء مثل هذا.”

وتابع: “فالناس كلها جاءت تكتب كلمات وأغاني وكذا.. ففيه شخص كتب “يقول يا ليتني قدمت لحياتي”.

وأوضح أدهم نابلسي أنه لما قرأ هذه الآية أيقظت شيء ما بداخله: “صحت شيء جواتي إنه عن جد شو بيقول أدهم نابلسي: “يا ليتني قدمت لحياتي”.”

وأضاف: “عن جد يعني الإنسان لما يججي يفكر بموضوع إنه عن جد شو عملت انا بحياتي بيرضي رب العالمين.”

ليؤكد مرة أخرى أن هذه الآية تحديدا أيقظت شيء بداخله، وبعد فترة الأمور صارت أحسن، حسب وصفه.

وقال: “يعني هاي الاية لما قرأتها وقتها كانت أوضاعي مش تمام بصراحة، وكنت حاسس إن أنا كتير مقصر، والآن أقرأها والحمد لله على الوضع الحالي لذلك أنا أحب هذه الآية جدا.”