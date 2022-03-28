شاهد .. خناقة حادة ومشاجرة بالأيدي بين منى زكي وياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يتدخل .. (تفاصيل وأسرار مثيرة)

انت الان تتابع خبر خناقة حادة ومشاجرة بالأيدي بين منى زكي وياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يتدخل .. (تفاصيل وأسرار مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن كواليس شجار كبير نشب بينها وبين النجمة منى زكي في أحد أعمالهما الفنية.

وقالت إن صداقتها القوية التي تجمعها حالياً بمنى بدأت بشجار كبير خلال مسرحية “كده أوكيه” التي عرضت في عام 2003.

وقالت إنه خلال كواليس المسرحية وبينما يشاهد الجمهور العرض على المسرح نشب شجار بينها وبين زكي، فيما حاول زميلهما أحمد السقا تهدئة الوضع بينهما بأخذهما إلى غرفته للتصالح.

لافتةً إلى اشتعال الأمور بينهما أكثر، إذ انفعلتنا وبدأتها في ضرب بعضهما البعض، بينهما يقف السقا بينهما محاولاً فض الشجار.

ووصفت عبد العزيز المشهد قائلة: “كنا بنتخانق.. وأنا عايزة أضربها وهي عايزة تضربني واطلع على الكنبة وهي تطلع عشان تجيلي وأحمد السقا في النص بيحوش بينا وعايز يصالحنا”.

لكنها أكدت خلال حوارها السابق مع الإعلامية منى الشاذلي بـ “برنامج معكم“، على قناة CBC، أنهما تصالحتا بعد هذه الحادثة، وتجمعهما الآن صداقة قوية رغم اختلاف شخصيتيهما، كذلك تجمع ابنتيهما لي لي حلمي (ابنة منى زكي) وياسمين حلاوة (ابنة ياسمين عبدالعزيز) علاقة صداقة.

يُذكر أن (زكي) قالت إن (عبدالعزيز) هي أقرب صديقة لقلبها، لافتةً في حوارٍ سابق لها في نفس البرنامج مع الإعلامية منى الشاذلي إلى أنه لا يمر يوم دون أن يجمعهما لقاء أو اتصال للاطمئنان على بعضهما.