شاهد .. سألوا محمد صبحي ليه ترفض العمل مع الزعيم عادل امام ؟؟.. إجابته صدمت الكل ولم يتوقع أحد ما قاله ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا محمد صبحي ليه ترفض العمل مع الزعيم عادل امام ؟؟.. إجابته صدمت الكل ولم يتوقع أحد ما قاله ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/29 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

النجم المصري محمد صبحي، رد في وقت سابق، على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول خلاف قديم جمع بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام بسبب إحدى الأعمال الفنية.

وقال صبحي رداً على سؤال الإعلامي مفيد فوزي حول سبب رفضه المشاركة مع عادل إمام في أحد أفلامه، أنه يرى نفسه قمة وعادل إمام قمة، والقمم في العادة لا تجتمع مع بعض.

وفي حوار آخر، قال صبحي أثناء إستضافته بتلفزيون اليوم السابع ، هناك معارك تقام على السوشيال ميديا والجرائد ليس لها أساس من الصحة ، منها مانشر عن العداوة القائمة بيني وبين الزعيم عادل إمام ، وقد وضعوا صورة تجمعنا وكتبوا الزعيم والديكتاتور، ومنهم من أدعى أن هناك كراهية بيني وبينه بسبب أنني أردت الإستيلاء على دور أباصيري الذي كان يقوم به الفنان عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين ، فهل هذا يعقل؟، فأنا قد تخرجت عام ٧٠ وكان عادل إمام وقتها نجم بالفعل.

وأضاف ماحدث وقتها أن الفنان عادل إمام إختلف مع شركة الفنانين المتحدين وتواصلوا معي لأقوم بدوره وبعد مايقرب من شهرين بروفات، أبلغوني أن عادل إمام قد تصالح مع الشركة وسيقوم بالدور وهنا قلت لهم هذا حقه وإنسحبت وأنا سعيد، فأنا أعتز بعادل إمام جدا، فهو قيمة وقامة وفنان حقيقي، وحتى لو كنت أمتلك وجهة نظر خاصة به فهذا لا يمنع أن إقبال الجماهير الغفيرة والكثيرة جعلته هو رقم واحد.

وتابع، أنا لي رأي في عادل إمام من وجهة نظر المسرح وهذا الرأي غير مهين نهائيا، فأنا قلت أني قدمت ٤٤ عرضا مسرحيا وعادل إمام قدم خمسة عروض، والجمهور يذهب الي مسرح عادل إمام كل يشاهده، لكن أنا لم يأتي لي الجمهور كي يشاهد محمد صبحي بل ليشاهد مسرح محمد صبحي وهذا هو الفارق، فأنا أحب عادل إمام وأحترمه، فلماذا تريدون هدم كل القامات، وبالمناسبة عندما سألوا أولاد عادل إمام من تحبون من الفنانين قالوا محمد صبحي وعندما سألت ابني من تحب من الفنانين قال لي عادل امام .